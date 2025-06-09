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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1080
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Через ризик ударів балістикою слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Низку областей України зранку 9 червня охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Доповнюється…

Станом на 08:33 «почервоніли» такі області:

  • Черкаська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Миколаївська

  • Одеська

  • Кіровоградська

  • Дніпропетровська

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