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Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза
Через ризик ударів балістикою слід перебувати в укриттях.
Низку областей України зранку 9 червня охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Доповнюється…
Станом на 08:33 «почервоніли» такі області:
Черкаська
Полтавська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Миколаївська
Одеська
Кіровоградська
Дніпропетровська