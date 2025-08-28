- Дата публікації
Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза
Через загрозу удару балістикою слід перебувати в укриттях.
Вдень 28 серпня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!», — повідомили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, 28 серпня російські війська масовано атакували Україну. Були застосовувані «Шахеди», «Кинджали» тощо, є потерпілі й загиблі.
Зокрема, сильний удар припав на Київ. У столиці наслідки фіксують в 11 районах. Жертвами обстрілу стали вже 16 людей, серед них — четверо дітей.
Пошуково-рятувальні роботи на місцях «прильотів» та падіння уламків тривають, інформація оновлюватиметься.