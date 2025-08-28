ТСН у соціальних мережах

Україна

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
626
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Через загрозу удару балістикою слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Вдень 28 серпня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!», — повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряна тривога 28 серпня

Повітряна тривога 28 серпня

Нагадаємо, 28 серпня російські війська масовано атакували Україну. Були застосовувані «Шахеди», «Кинджали» тощо, є потерпілі й загиблі.

Зокрема, сильний удар припав на Київ. У столиці наслідки фіксують в 11 районах. Жертвами обстрілу стали вже 16 людей, серед них — четверо дітей.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях «прильотів» та падіння уламків тривають, інформація оновлюватиметься.

