Низку російських міст атакували невідомі дрони: де було "гаряче"

Атака на Росію

Уночі 16 жовтня у різних містах Росії пролунали вибухи. Повідомляється, що невідомі дрони атакували військові об’єкти ворога у Саратові, Енгельсі та Волгограді.

Про це повідомляють росЗМІ.

Російські регіони атакували невідомі дрони

Зокрема, під удар потрапили НПЗ у Саратові. Жителі міста чули серію вибухів. Відомо, що місцевий аеропорт призупинив роботу.

Також гучно було у російському Енгельсі.

«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 12 українських безпілотних літальних апаратів над Саратовською областю», — написали росіяни.

А у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Виникла пожежа. Внаслідок удару низка населених пунктів залишилася без світла.

Нагадаємо, цього ж дня, 16 жовтня, дрони вдарили по НПЗ у Волгограді. Йдеться про підприємство ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

«Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що об’єкт є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі агресорки Росії. Вочевидь, це серйозний удар по потужностях виробництва нафтопродуктів противника.