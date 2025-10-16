ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
1 хв

Низку російських міст атакували невідомі дрони: де було "гаряче"

У низці регіонів РФ ніч 16 жовтня була неспокійною. Через декілька хвиль атаки на місцях «прильотів» спалахнули пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Уночі 16 жовтня у різних містах Росії пролунали вибухи. Повідомляється, що невідомі дрони атакували військові об’єкти ворога у Саратові, Енгельсі та Волгограді.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, під удар потрапили НПЗ у Саратові. Жителі міста чули серію вибухів. Відомо, що місцевий аеропорт призупинив роботу.

Також гучно було у російському Енгельсі.

«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 12 українських безпілотних літальних апаратів над Саратовською областю», — написали росіяни.

А у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Виникла пожежа. Внаслідок удару низка населених пунктів залишилася без світла.

Нагадаємо, цього ж дня, 16 жовтня, дрони вдарили по НПЗ у Волгограді. Йдеться про підприємство ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

«Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються», — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що об’єкт є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі агресорки Росії. Вочевидь, це серйозний удар по потужностях виробництва нафтопродуктів противника.

Дата публікації
Кількість переглядів
581
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie