Низку російських міст атакували невідомі дрони: де було "гаряче"
У низці регіонів РФ ніч 16 жовтня була неспокійною. Через декілька хвиль атаки на місцях «прильотів» спалахнули пожежі.
Уночі 16 жовтня у різних містах Росії пролунали вибухи. Повідомляється, що невідомі дрони атакували військові об’єкти ворога у Саратові, Енгельсі та Волгограді.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зокрема, під удар потрапили НПЗ у Саратові. Жителі міста чули серію вибухів. Відомо, що місцевий аеропорт призупинив роботу.
Також гучно було у російському Енгельсі.
«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 12 українських безпілотних літальних апаратів над Саратовською областю», — написали росіяни.
А у Волгоградській області була атакована електропідстанція Балашовська. Виникла пожежа. Внаслідок удару низка населених пунктів залишилася без світла.
Нагадаємо, цього ж дня, 16 жовтня, дрони вдарили по НПЗ у Волгограді. Йдеться про підприємство ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
«Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються», — зазначили у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що об’єкт є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі агресорки Росії. Вочевидь, це серйозний удар по потужностях виробництва нафтопродуктів противника.