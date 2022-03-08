"О 10 ранку запрацював гуманітарний коридор для жителів Маріуполя" - Верещук

Понад 30 автобусів на зворотному шляху мають забрати людей із Маріуполя.

О 10 ранку запрацював гуманітарний коридор для жителів Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Шановні українці, повідомляю, що о 10 год ранку запрацював гуманітарний коридор, який було погоджено з Російською Федерацією 5,6 та 7 березня. Але через обстріли Росії, прицільні обстріли людей та вантажів, не був відкритий.

Отже, гуманітарний коридор запрацював на відтинку Маріуполь-Запоріжжя. Із Запоріжжя у напрямку Маріуполя, через Оріхів, Пологи, Бельманку, Розівку, Республіку, Мангуш і Портівське вийшов гуманітарний вантаж, який складається з восьми вантажівок, а також більше 30 автобусів, які на зворотному шляху мають забрати людей. Насамперед жінок, дітей та людей похилого віку. Вантаж складається з води, медикаментів, основних круп та інших продуктів, які допоможуть людям вижити. Вага вантажу більше 90 тонн", - заявила Верещук.