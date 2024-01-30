"О, це ж гливи! Можна одразу на пательню": у плацкарті "Укрзалізниці" біля вікна виросли гриби (фото)

У одному з пасажирських вагонів "Укрзалізниці" просто біля вікна виросла ціла колонія грибів. Їх виявили біля бічної полиці у плацкартному вагоні.

Про цей випадок повідомили у групі "Гриби України" у Faceook.

Галина Краснобрижа, яка оприлюднила світлини, зазначила, що вони зроблені у січні цього року в одному з поїздів, що курсує у Харківську область. Також вона попросила мікологів розповісти, які саме гриби вирощує в вагонах "Укрзалізниця".

Допис у групі "Гриби України"

Користувачі соцмережі визначили, що це гливи, та почали робити жартівливі припущення про вагон-ресторан і додатковий сервіс, а також ділитися рецептами приготування таких грибів:

Гриби у потязі "Укрзалізниці"

Гливи! Ще й на шару!

То ж гливи… їстівні…УЗ ще може додаткові кошти за то брати.

Я не зрозумів, а чого ви скаржитесь?! Це ж свіжий сніданок у постіль! Тіки но виріс і одразу до рота! Такого сервіса навіть в Європі нема.

Нове веганське меню від Клопотенка для УЗ.

Можна одразу на пательню.

У розвиток теми: по чім кілограм?)

Пишуть, вагон-ресторан))

Тоді, може, то провідники так підзаробляють - вирощують гриби у вагонах). А, може, то фірмові?

Поки доїдете з Харкова до Києва то й грибів нажарите, якщо в провідника є сковорідка.

Гриби у вагоні потягу / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше у потягу "Кременчук-Ворохта" гриби проросли просто під сидінням.

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