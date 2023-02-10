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О четвертій ранку ворог здійснив серію ударів по Харкову: окупанти цілять по об‘єктах критичної інфраструктури

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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О четвертій ранку ворог здійснив серію ударів по Харкову: окупанти цілять по об‘єктах критичної інфраструктури

Фото: ТСН.ua

Російські військові обстріляли Харків.

О четвертій ранку відбулася серія ударів по Харкову.

Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. 

"Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу", - йдеться у повідомленні. 

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, у Харкові пролунало мінімум 10 вибухів. У частині міста зникло світло

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

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Дата публікації
Перегляди
1169
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