О четвертій ранку ворог здійснив серію ударів по Харкову: окупанти цілять по об‘єктах критичної інфраструктури

Російські військові обстріляли Харків.
О четвертій ранку відбулася серія ударів по Харкову.
Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
"Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, у Харкові пролунало мінімум 10 вибухів. У частині міста зникло світло.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:
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