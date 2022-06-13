О котрій годині потрібно снідати, якщо ви хочете схуднути: поради дієтологів

Правильний дієтичний сніданок відіграє важливу роль в процесі схуднення. Так вважає більшість дієтологів. Але чи має значення, о котрій годині ви починаєте снідати? Читайте про думку спеціалістів в матеріалі ТСН.ua.

Дієтологиня Павітра Радж вважає, що сніданок - це переривання 10-годинного голодування (наприклад, якщо людина повечеряла о 20:00, то вона буде снідати через 10-12 годин, тобто десь о 8:00 ранку). Також сніданок можна назвати особливим часом для людського організму, коли поживні речовини краще та швидше засвоюються, про нього не варто забувати. Особливо, якщо ви бажаєте схуднути. Дієтологиня стверджує, що найкраще снідати в період між 7 та 9 годинами ранку або протягом двох годин після того, як ви прокинулися.

Про те, що найкращий час для сніданку - протягом двох годин після того, як людина прокинулася, говорить також і дієтолог Камаль Ядав. Він також додає, чим раніше ви поснідаєте, тим краще для метаболізму, адже правильний дієтичний сніданок допомагає зменшити апетит, тобто ви не будете так сильно відчувати голоду протягом всього дня.

Намагайтеся підбирати сніданок з високим вмістом білка, адже він запобігає накопиченню великої кількості жиру в організмі. Не забудьте і про вуглеводи - вони дадуть таку необхідну для діяльності енергію.

Які варіанти сніданку підходять для схуднення? Дієтологи впевнені, що потрібно додати до першого приймання їжі всі групи продуктів (вуглеводи, білки, клітковина). Наприклад:

Овочевий сендвіч з багатозерновим хлібом та склянка рослинного молока. Вівсянка з молоком, йогуртом чи іншим кисломолочним продуктом. Кіноа з овочами на пару. Яєчня з овочами на основі молока.

Дієтологи також наголошують - немає нічого кращого для організму, ніж почати день зі здорового дієтичного сніданку.