Укрaїнa
295
2 хв

ОАЕ зробили заяву про результати мирних переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі наголосили, що другий раунд тристоронніх переговорів демонструє «позитивний сигнал».

Олена Капнік
Прапор ОАЕ.

Другий раунд переговорів між Україною, Росією і США, що відбувся в Абу-Дабі 4-5 лютого, свідчить про серйозність сторін у пошуку дипломатичного врегулювання війни і є «позитивним сигналом».

Про це заявив міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

«Його Високість підкреслив, що прийняття цього раунду в ОАЕ є важливим кроком, що свідчить про міжнародну довіру до ролі ОАЕ у сприянні діалогу та просуванні дипломатичних рішень кризових ситуацій», — наголосив очільник МЗС ОАЕ.

Він назвав переговори конструктивними, а також окреслили спільні позиції для подальшого діалогу. Обговорення, наголосив дипломат, “виявили спільні позиції, що можуть слугувати основою для подальшого прогресу».

За його словами, Об’єднані Арабські Емірати, «спираючись на збалансовані відносини з усіма сторонами», підтримуватиме зусилля, спрямовані на всеосяжне політичне врегулювання війни.

Переговори в Абу-Дабі

В столиці ОАЕ 4-5 лютого відбувся другий раунд переговорів за участі України, США і Росії. Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що “перемовини пройшли дійсно конструктивно”. Відомо, що одним з результатів стала домовленість про новий обмін. Зокрема, 5 лютого додому повернули 157 українських захисників.

Водночас Володимир Зеленський, коментуючи зустрічі в Абу-Дабі заявив, що найближчим часом плануються наступні переговори, ймовірно, в Америці. З його слів, значна частина обговорених питань потребує конфіденційності.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія близькі до врегулювання «конфлікту». Втім, не уточнив, у яких саме питаннях сторони наблизилися до «врегулювання».

295
