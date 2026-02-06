- Дата публікації
ОАЕ зробили заяву про результати мирних переговорів в Абу-Дабі
В Абу-Дабі наголосили, що другий раунд тристоронніх переговорів демонструє «позитивний сигнал».
Другий раунд переговорів між Україною, Росією і США, що відбувся в Абу-Дабі 4-5 лютого, свідчить про серйозність сторін у пошуку дипломатичного врегулювання війни і є «позитивним сигналом».
Про це заявив міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.
«Його Високість підкреслив, що прийняття цього раунду в ОАЕ є важливим кроком, що свідчить про міжнародну довіру до ролі ОАЕ у сприянні діалогу та просуванні дипломатичних рішень кризових ситуацій», — наголосив очільник МЗС ОАЕ.
Він назвав переговори конструктивними, а також окреслили спільні позиції для подальшого діалогу. Обговорення, наголосив дипломат, “виявили спільні позиції, що можуть слугувати основою для подальшого прогресу».
За його словами, Об’єднані Арабські Емірати, «спираючись на збалансовані відносини з усіма сторонами», підтримуватиме зусилля, спрямовані на всеосяжне політичне врегулювання війни.
Переговори в Абу-Дабі
В столиці ОАЕ 4-5 лютого відбувся другий раунд переговорів за участі України, США і Росії. Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що “перемовини пройшли дійсно конструктивно”. Відомо, що одним з результатів стала домовленість про новий обмін. Зокрема, 5 лютого додому повернули 157 українських захисників.
Водночас Володимир Зеленський, коментуючи зустрічі в Абу-Дабі заявив, що найближчим часом плануються наступні переговори, ймовірно, в Америці. З його слів, значна частина обговорених питань потребує конфіденційності.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія близькі до врегулювання «конфлікту». Втім, не уточнив, у яких саме питаннях сторони наблизилися до «врегулювання».