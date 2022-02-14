ОАСК 16 лютого розгляне позов Януковича, в якому він вимагає визнати незаконність його усунення з посади президента

ОАСК 16 лютого розгляне позов Януковича, в якому він вимагає визнати незаконність його усунення з посади президента

Засідання суду відбудеться о 10:15.

На середу, 16 лютого, заплановано судове засідання в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) за позовом колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Він вимагає визнати відсутність у народних депутатів Верховної Ради повноважень позбавляти його звання президента України.

Про це повідомляє представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

Вона наголосила, що у цій справі парламент подав п’ять різних клопотань, зокрема:

про залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;

про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;

про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб’єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

про закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин;

Окрім цього, Верховна Рада просить про відвід судді Качура, мотивуючи це тим, що раніше суддя входив до складу Уряду Януковича – він обіймав посаду заступника Міністра промислової політики України.

Нагадаємо, що Верховна Рада позбавила Януковича звання чинного президента України шляхом ухвалення Закону України від 4 лютого 2015.

Зазначимо, Янукович вже раніше позивався до ОАСК щодо позбавлення його з посади президента.

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