"Енергоатом" готується запустити нову лінію, яка об'єднає українську та європейську енергосистеми

Україна готується запустити лінію електропередач, яка з'єднає українську енергосистему з європейською. Це позитивно вплине на розвиток економіки.

"Енергоатом" готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу об'єднає українську та європейську енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

За словами президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, лінія справна. Наразі на майданчику вже змонтовано всю необхідну техніку, а відповідні підрозділи "Енергоатома" виконують роботу, яка передує повноцінному запускові. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде ввести в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК можуть закінчитися у квітні.

"Так ми розширюємо ваші можливості та зміцнюємо зв’язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія призведе до обстрілу нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив Петро Котін.

Він додав, що у перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні змогу експортувати й імпортувати електроенергію до країни ЄС, що має позитивний вплив на розвиток вітчизняної економіки.

Слід зазначити, що повітряна лінія електропередачі працювала ще за часів СРСР. Відколи союз розпався, вона була виведена з експлуатації. Однак "Енергоатом" порушив питання про її відновлення, і за допомогою активної позиції Міністерства енергетики це стало можливим.

Нагадаємо, компанія "Укренерго" підписала угоду з 15-ма системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Домовленість набула чинності у середу, 29 березня. Вона дозволяє Україні в непередбачуваних ситуаціях звертатися до низки європейських держав для отримання технічної допомоги.

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