Об’єктам енергетичної інфраструктури завдано шкоди на десятки мільярдів гривень - Галущенко

Загалом українська енергосистема працює стабільно.
За попередніми оцінками, об’єктам енергетичної інфраструктури України завдано шкоди на десятки мільярдів гривень.
Ремонтні бригади намагаються відновити газо- та електропостачання населених пунктів якомога швидше.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Найбільш серйозні проблеми зараз на ділянці газопроводу "Донецьк-Маріуполь".
"Там великий розрив. Але ведуться активні бойові дії. Там стоять бригади готові моментально піти на усунення, але чекаємо відповідних можливостей з точки зору безпеки", - зазначив міністр.
Також серед проблемних щодо відновлення газо- та електропостачання очільник Міненерго назвав райони на північ від Києва. Там вдалося відновити електропостачання деяким містечкам, але для багатьох проблеми залишаються.
Загалом українська енергосистема працює стабільно, Україна 13-й день працює в ізольованому режиму.
Міністр також підкреслив, після перемоги Україна відновить і осучаснить свою енергетичну інфраструктуру до європейського рівня.
Нагадаємо, персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням.
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