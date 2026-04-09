Обдерті стіни та дерев’яні нари: умови в ТЦК у Прилуках шокували Мережу (відео)
На відео зафіксовано умови, які важко назвати прийнятними для перебування громадян під час мобілізаційних заходів.
У Мережі з’явилися кадри з ТЦК та СП у Прилуках Чернігівської області, які демонструють критичний стан приміщень. Користувачі обурені обдертими стінами та дерев’яними нарами, де утримуються люди.
Відповідне відео опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
«Це умови, в яких знаходяться люди в ТЦК в Прилуках», — підписав викладений ролик політик.
На кадрах видно обдерті, брудні стіни та двоповерхові ліжка, що більше нагадують в’язничні нари.
«Вчора на ТСК розбирали кейс з умовами в Білоцерківському РТЦК — нам сказали, що це там ремонт такий. В Прилуках теж ремонт? Ну як це можливо?» — додав Гончаренко.
У коментарях до його допису користувачі висловлюють своє обурення умовами приміщення ТЦК. Зокрема, люди зазначають, що російських військовополонених в Україні утримують у значно кращих умовах.
Нагадаємо, раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявив про жахливу антисанітарію та порушення прав людини в Ужгородському РТЦК, де на 60 осіб припадає лише один туалет, один душ та три кружки, через що люди змушені їсти по черзі з брудного посуду. Окрім відсутності постільної білизни та належного харчування, у затриманих без оформлення вилучали телефони й документи, позбавляючи їх захисту.
Оперативне командування «Захід» розпочало внутрішнє розслідування через скандал із жахливими умовами в Ужгородському ТЦК. Спеціальна група фахівців перевіряє зафіксовані факти порушень прав людини та антисанітарії, а всі зібрані матеріали передадуть правоохоронцям для юридичної оцінки.