Обдурили українців на сотні тисяч: у Кривому Розі шахраї під виглядом світових брендів продавали підробку

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваних, їм доведеться заплатити штраф.
У Кривому Розі група “підприємливих бізнесменів” під виглядом світових брендів продавала побутові хімічні засоби.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, незаконний бізнес організували три мешканці Кривого Рогу, які під виглядом світових, популярних брендів продавали підроблену хімічну продукцію. Реалізували вони її через Інтернет-канали.
Загалом на довірливих громадянах злочинці заробили майже 300 тисяч гривень.
“За процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, які виробляли та продавали товари побутової хімії під виглядом відомих виробників”, — розповіли в прокуратурі.
Якщо в суді буде доведено вину підозрюваних, їм доведеться заплатити штраф у розмірі до 255 тисяч гривень.
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