Обдурив на пів мільйона: шахрай з Львівщини продавав у Facebook бронежилети, яких не існувало (відео)

Обдурив на пів мільйона: шахрай з Львівщини продавав у Facebook бронежилети, яких не існувало (відео)

32-річний житель Львівщини продавав у Facebook та інших соцмережах та месенджерах військову амуніцію, якої немав. Так шахрай обдурив понад 30 людей, виманивши у них пів мільйона гривень за військову форму та бронежилети.

Схему Інтернет-шахрайства викрили кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими.

Про це інформують у пресслужбі поліції області.

"32-річний житель Львівщини у соцмережах та месенджерах розміщував оголошення щодо продажу військового форменого одягу, бронежилетів, шоломів, медичних аптечок тощо. Покупців чоловік переконував у наявності обраних позицій та вимагав передплату. Отримавши гроші, фігурант не виконував взятих на себе обов’язків та надалі блокував клієнтів", - йдеться у повідомленні.

На Львівщині викрили шахрая на продажі амуніції, якої у нього не було, фото / поліція

У такий спосіб зловмисник виманив гроші у понад 30 потерпілих, загалом отримавши від них 500 тис. грн.

На Львівщині викрили шахрая на продажі амуніції, якої у нього не було, фото / поліція

"Аби приховати протиправну діяльність, чоловік регулярно змінював місце проживання. Слідчі дії правоохоронці проводили в одному з хостелів Тернополя, де тимчасово мешкав зловмисник", - розповіли у поліції.

Затриманий шахрай визнав свою провину і обіцяв повернути кошти усім потерпілим.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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