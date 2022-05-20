Обдурив на пів мільйона: шахрай з Львівщини продавав у Facebook бронежилети, яких не існувало (відео)

32-річний житель Львівщини продавав у Facebook та інших соцмережах та месенджерах військову амуніцію, якої немав. Так шахрай обдурив понад 30 людей, виманивши у них пів мільйона гривень за військову форму та бронежилети.
Схему Інтернет-шахрайства викрили кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими.
Про це інформують у пресслужбі поліції області.
"32-річний житель Львівщини у соцмережах та месенджерах розміщував оголошення щодо продажу військового форменого одягу, бронежилетів, шоломів, медичних аптечок тощо. Покупців чоловік переконував у наявності обраних позицій та вимагав передплату. Отримавши гроші, фігурант не виконував взятих на себе обов’язків та надалі блокував клієнтів", - йдеться у повідомленні.
У такий спосіб зловмисник виманив гроші у понад 30 потерпілих, загалом отримавши від них 500 тис. грн.
"Аби приховати протиправну діяльність, чоловік регулярно змінював місце проживання. Слідчі дії правоохоронці проводили в одному з хостелів Тернополя, де тимчасово мешкав зловмисник", - розповіли у поліції.
Затриманий шахрай визнав свою провину і обіцяв повернути кошти усім потерпілим.
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