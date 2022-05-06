Обережно, ботулізм: які консерви і продукти краще не їсти під час війни

Обережно, ботулізм: які консерви і продукти краще не їсти під час війни

Через війну велика кількість українців не має змогу щодня вживати свіжі та якісні продукти, переходячи на копченості і консерви. Однак потрібно пам'ятати про можливість зараження ботулізмом. Читайте в матеріалі ТСН.ua про те, яку їжу варто уникати, щоб не захворіти.

Ботулізм - це хвороба, яка виникає в разі отруєння ботулотоксинами певних бактерій. Наслідки хвороби є досить важкими, адже захворювання характеризується ураженням вегетативної та центральної нервової системи. Копчена риба, в'ялене м'ясо, консерви - все це можна назвати джерелами ботулотоксинів. На жаль, в умовах війни українці не завжди мають можливість їсти свіжі продукти. В Центрі громадського здоров'я МОЗ нагадали, що таке ботулізм, в яких продуктах можуть бути токсини і як не заразитися.

Ботулізм: симптоми, причини хвороби

Заразитися ботулотоксинами можна, якщо споживати в їжу такі продукти:

консервована риба;

консервоване м'ясо;

консервовані овочі та гриби (рідше);

сушена, в'ялена риба;

сушене, копчене, в'ялене м'ясо.

Найчастіше таке трапляється, якщо консерви зберігали або транспортували без дотримання правильних умов. Також в консервах можуть розмножуватися бактерії, які викликають ботулізм, в разі, якщо продукти були погано вимиті перед консервацією. Недотримання умов в'ялення, сушення м'яса або риби - ще одна причина ботулізму.

Ботулізм: симптоми / Pexels

Ботулізм має такі симптоми:

порушення близького зору (читати текст ви не можете, але предмети, які розташовані вдалині, вам видно);

в роті постійне відчуття сухості;

втрата голосу, важко говорити;

слабкість у м'язах, швидка втомлюваність;

запаморочення;

ураження травної системи (блювання, нудота), які переходять в стадію здуття живота або закрепу;

ураження м'язів кінцівок, шиї.

Найчастіше перші симптоми виникають вже через 12-14 годин після отруєння, але в деяких випадках вони можуть виникнути раніше або пізніше. Короткий інкубаційний період вказує на важкість захворювання.

Підступність ботулізму в тому, що заражені продукти жодним чином не можна виявити: в них не змінюється смак чи колір. А для лікування необхідно вчасно ввести в організм антитоксичну сироватку, якої в воєнний час може просто не бути. Тривала інтоксикація призводить до парезу кишечника, гострої дихальної недостатності, розладів вегетативної системи та навіть смерті.

Що робити, щоб не заразитися ботулізмом

З особливою обережністю слід вживати всі консерви та зимові заготівлі, навіть якщо ви готували їх самі. Також не забувайте, що не можна вживати в їжу:

продукти з роздутих банок;

м'ясо, рибу, овочі, якщо кришка банки здулася;

якщо зсередини щось витікає;

консерви, які були нещільно закриті;

продукти з дивним чи неприємним запахом.

Не варто також їсти заготівлі, які були приготовані понад рік тому. Не варто купувати консерви чи домашні заготівлі на стихійних ринках. Намагайтеся не вживати в їжу копчене, в'ялене, сушене м'ясо чи рибу. Особливо, якщо ви сумніваєтеся в їхній якості.