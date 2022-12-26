"Обережно – фейк": в "Укренерго" попередили про неправдиву інформацію щодо аварійних відключень світла

Наразі енергетики не можуть відмовитись від аварійних відключень світла в Україні.

В "Укренерго" попередили українців про те, що в Мережі поширюється неправдива інформація про скасування аварійних відключень світла. Насправді ж, відмовитись від аварійних відключень Україна зможе лише після повного припинення ворожих атак на енергосистему.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Обережно – фейк! В соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку "Укренерго". Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - попереджають у компанії.

В "Укренерго" пояснили, чому наразі не можуть відмовитись від аварійних відключень електроенергії.

"Аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", - зазначили в компанії.

Також в "Укренерго" зазначили, що маю лише одну офіційну сторінку в Фейсбук і лише один офіційний Телеграм-канал.



"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам", - наголосили в компанії.

Ситуація з електроенергією в Україні

​​Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим, кажуть в "Укренерго".

Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання.

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