Обережно, шахрайство: ДТЕК "Київські електромережі" попередив про небезпеку

Зловмисники у Мережі розповсюджують шкідливі посилання нібито від імені ДТЕК "Київські електромережі".

У Мережі розповсюджуються повідомлення із посиланням на фейковий сайт ДТЕК "Київські електромережі". Перехід за посиланням може загрожувати викраденням персональних даних користувачів або зараженням електронних пристроїв шкідливими програмами.

Про це ДТЕК "Київські електромережі" повідомили на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Кіберзлочинці можуть розповсюджувати шкідливе посилання різними каналами (електронна пошта, месенджери, соцмережі) нібито від імені ДТЕК "Київські електромережі" з метою викрадення персональних даних або розповсюдження комп’ютерних вірусів", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що фахівці з інформаційної безпеки підприємства вже вжили необхідних заходів, але користувачам необхідно бути пильними.

ДТЕК "Київські електромережі" виявили фейковий сайт, який може становити загрозу для користувачів / Фото: ДТЕК Київські електромережі

"Просимо вас не переходити за невідомими чи підозрілими посиланнями та не відкривати і не завантажуйте файли від невідомих адресантів в електронній пошті, месенджерах та СМС-повідомленнях", – наголосили у компанії.

"Київські електромережі" також нагадали електронні адреси своїх офіційних каналів онлайн-комунікації:

сайт – https://www.dtek-kem.com.ua;

сторінка в Facebook – https://www.facebook.com/dtekkem;

чат-бот у Viber – https://www.viber.com/dtekkyivskielectromerezhi;

чат-бот у Telegram – https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot.

Нагадаємо, Міністерство оборони України виявило три підроблені версії вебзастосунку "Резерв+". Сайти були виявлені на етапі створення, тож злочинці не встигли розпочати розсилку фейкових повідомлень.

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