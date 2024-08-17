Обезголовлення бійця ЗСУ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо злочину РФ

Цинізму й кровожерливості росіян просто немає меж.

За фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського захисника розпочато розслідування. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що в межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

"Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права", – наголосили в Офісі.

Відомий позивний злочинця

Як зазначив доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов, командири 155-ї бригади готові за 1300 доларів викласти позивні, ПІБ, контакти та адреси родичів солдатів.

"На даний момент відомо позивний п***ра, який наказав відрізати голови нашим 200 і поставити на піки – це "Пушкар". Ховай своїх сучок, чорт, ще за 600 доларів їх пустять по колу", – емоційно висловився він.

Нагадаємо, 16 серпня у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.

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