Обгоріли вуха, ніс, щока: 13-річний хлопчик у Рівненській області спалював гілки і обпік голову та обличчя

Обгоріли вуха, ніс, щока: 13-річний хлопчик у Рівненській області спалював гілки і обпік голову та обличчя

Підлітка госпіталізували з опіками I-II ступенів.

У середу, 16 лютого, в селі Межиріч Рівненської області 13-річний хлопець обпік обличчя. Прикрий випадок стався близько 16:00 години.

Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Медиків викликала мати хлопчика і повідомила, що її син отримав опіки.

"Пацієнт був у свідомості. Під час огляду в нього було виявлено термічні опіки вушної раковини, носа, правої щоки та підборіддя", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, підліток обпікся під час спалювання сухих гілок. У нього діагностували опіки I-II ступенів і госпіталізували до Острозької центральної районної лікарні.

У пресслужбі ДСНС області повідомили, що учень 7 класу отримав опіки обличчя і голови внаслідок необережного поводження біля багаття.

Про подію повідомлено поліцейським.

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