Обгорілим біг до матері: у Кіровоградській області 10-річний хлопчик випадково облив себе бензином та підпалив

Обгорілим біг до матері: у Кіровоградській області 10-річний хлопчик випадково облив себе бензином та підпалив

Стан хлопчика важкий.

У селі Чемерпіль Голованівського району Кіровоградської області 10-річний хлопчик випадково облив себе бензином та підпалив. Дитину госпіталізували із 50% опіків тіла.

Про це повідомляє "Суспільне".

Жінка пішла до матері, коли її син випадково підпалив себе

Мати хлопчика Вікторія Лемко розповіла, що вона пішла до матері по картоплю. Вдома вона залишила 5 своїх дітей та попросила найстаршого, 10-річного Івана, наглянути за ними. Згодом до неї прибіг інший син, який сказав, що його брат обгорів.

"У будинок забігає мій менший 8-річний син і каже мені: "Мамо, Іван згорів", — я вибігла на дорогу і побачила Івана, який обгорілий прибіг до мене", - каже жінка.

Дитина вилила на себе 200 грамів бензину

Вікторія Лемко розповідає, що вона викликала медиків та до їхнього приїзду намагалась врятувати сина. Згодом хлопчик знепритомнів. Жінка розповідає, що спочатку Іван вилив на себе бензин, а потім випадково підпалив себе сірниками.

"Сірники лежали на припічку біля груби, бензин у шафі, де запчастини. Десь 200 грамів того бензину, черкнув сірниками і так підпалив себе", - каже Вікторія Лемко.

Стан хлопчика тяжкий, він у реанімації

Дитину терміново госпіталізували до Гайворонської лікарні. Також туди посеред ночі приїхала завідувачка опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака. Стан хлопчика важкий, у нього 50% опіків тіла.

"Під час операції видалили ту шкіру, яка постраждала найбільше, щоб не збільшувалася інтоксикація та не погіршувався його стан. Після операції дитину не можна було транспортувати до Кропивницького, бо 300 кілометрів — це дуже велика відстань і ризик для нього. Нині головне стабілізувати стан хлопця, щоб нормально працювали його внутрішні органи", - каже Наталія Корчака.

12 січня хлопчика планують перевезти до реанімації Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

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