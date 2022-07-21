Обгоріло обличчя і дихальні шляхи, уламки в черепі: лікарі розповіли про стан потерпілого у Вінниці хлопчика

Дитина отримала 45% зовнішніх опіків тіла, а також 35% - внутрішніх. Хлопичка відправили на лікування до німецького Дрездена. Він перебуває у дуже важкому стані.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Вони (опіки - Ред.) настільки глибокі, що місцями навіть досягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. До того ж у Роми закритий перелом лівої руки та кілька уламків від снаряду у черепі", - розповів Борзов.

Зазначається, що спочатку потерплого евакуювали до Львова, а звідти - за кордон. У німецькій клініці дитині проведуть низку медичних втручань. Зокрема, пересадять шкіру і зроблять пластичні операції.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова.

Зі слів керівника ОВА, хлопчик приїхав до Вінниці зі Львова разом з мамою, аби навідати бабусю з дідусем. Того трагічного дня, 14 липня, вони поїхали на консультацію до лікаря у клініку. Близько 11:00 зв’язок із ними зник. Виявилося, що його мама загинула.

"Рому батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні. Тільки три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини", - повідомив Борзов.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова.

Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Наразі відомо вже по 26 загиблих. Кілька людей померли у лікарні. Спочатку на місці ракетних ударів росіян виявили 22 тіла. Серед загиблих було троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

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