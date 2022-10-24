Обговорення фейку про "брудну бомбу" та ситуація на півдні України: головні новини ночі 24 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 24 жовтня:
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба телефоном поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Основною темою розмови став фейк Росії про "брудну бомбу". Читати далі –>
- Заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко (фракція «Слуга народу») заявив про відсутність зв'язку у тимчасово окупованому українському Херсоні. Читати далі –>
- Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. Читати далі –>
- Ситуація в південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони. Читати далі –>
- У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів. Читати далі –>
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