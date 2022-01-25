Обговорили попередньо підписані у Києві документи: президент Азербайджану зателефонував Зеленському

За словами Зеленського, президентські команди працюють над спільними проєктами на виконання домовленостей, досягнутих в Києві.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Очільники держав позитивно відзначили зустріч у Києві та обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку конкретних проектів українсько-азербайджанської співпраці", - йдеться в офіційному повідомленні.

Як зазначив Володимир Зеленський, президентські команди вже працюють над спільними проєктами на виконання домовленостей, досягнутих в Києві під час офіційного візиту очільника Азербайджану. "Твердо рухаємося вперед", – сказав Володимир Зеленський.

Президент Азербайджану висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Наостанок Ільхам Алієв привітав Володимира Зеленського з днем народження, побажав йому успіхів у діяльності та міцного здоров'я.

В пресслужбі адміністрації президента Азербайджану зазначили, під час телефонної розмови між лідерами України та Азербайджану відбувся обмін думками щодо подальших двосторонніх зв'язків. Також президент Азербайджану висловив Володимиру Зеленському вдячність за гостинність, надану у рамках візиту 14 січня.

Нагадаємо, 14 січня під час офіційного візиту президента Азербайжданської Республіки Ільхама Алієва до України дві сторони підписали шість двосторонніх документів щодо подальшої співпраці. Детальніше - за посиланням.

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