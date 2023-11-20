Обговорювали контрнаступ України: Залужний і Умєров зустрілися з очільником Пентагону (фото)

Також на зустрічі обговорювалися спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах.

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели переговори зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень стали контрнаступальні операції України.

Про це повідомляє Валерій Залужний у Facebook.

Залужний зазначив, що доповів американському міністрові про ситуацію на фронті. Також на зустрічі обговорювалися спільні плани у короткій середній та довгостроковій перспективах.

"Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою. Продовжуємо працювати на засадах відкритості та максимальної довіри. Вдячний нашим партнерам та всьому американському народові за допомогу і підтримку України в боротьбі з російською агресією", - зазначив головнокомандувач.

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У свою чергу Рустем Умєров розповів у Facebook, що під час зустрічі з головою Пентагону була плідна дискусія щодо поточних та майбутніх потреб України на полі бою та того, як США та союзники можуть їх задовольнити.

"Був радий вітати сьогодні Міністра оборони США Ллойда Остіна у Києві. Цей візит несе чітке повідомлення – підтримка України з боку США залишиться непохитною та довгостроковою. У нас була плідна дискусія щодо поточних і майбутніх потреб України на полі бою та того, як Сполучені Штати із союзниками можуть допомогти їх задовольнити. Інша важлива тема стосувалася НАТО. Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація – один з головних пріоритетів Міністерства оборони України", - написав очільник українського оборонного відомства.

Ллойд Остін у свою чергу зазначив у Twitter (X), що на зустрічі обговорювали контрнаступальні операції України та майбутні потреби.

"Радий був зустрітися з моїм колегою Рустемом Умєровим у Києві, щоб обговорити контрнаступальні операції України та майбутні потреби. Ми підтримуємо народ України сьогодні - і надовго", - наголосив Остін за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, Ллойд Остін 20 листопада прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб передати президенту України важливе повідомлення.