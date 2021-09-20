Обговорювали співпрацю з Apple: у Мінцифри зробили "невеличкий спойлер" щодо майбутнього перепису населення

На проєкт Мінцифри з бюджету планують виділити 80 млн грн.

Перепис населення України в 2023 році відбудеться із застосуванням цифрових інструментів або онлайн. Мінцифри наразі розробляє проект, завдяки якому процес відбудеться максимально технологічно.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами Михайла Федорова, наразі працівники Мінцифри вивчають досвід інших країн. Зокрема, під час зустрічі української делегації у США з топменеджментом компанії Apple обговорювали можливість співпраці щодо перепису населення, використовуючи їхні напрацювання.

"Сьогодні багато брендів готові продати техніку, яка під час перепису і після нього стане неактуальною. Apple під час перепису населення у США надавала велику частку техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів. Нині ми розглядаємо пропозиції різних компаній. Apple була першою, з ким ми зустрілися. Якщо другою державою стане Україна, то це буде додатковою рекламою нашій країні. Інші уряди знатимуть про нашу цифровізацію та досягнення", — зазначив Михайло Федоров.

Активна підготовка проєкту, на який з бюджету планують виділити 80 мільйонів гривень, відбуватиметься наступного року.

"Нині служба статистики направила до кожного міністерства оновлений запит щодо того, як використовуватимуться результати перепису. Наприкінці цього року окремо презентуємо, як проходитиме перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься. Можу зробити невеличкий спойлер: все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено. Ми не використовуватимемо інструменти 20-річної давнини, а залучимо найкращі світові рішення", — додав Федоров.

Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до законів "Про державну статистику" і "Про Всеукраїнський перепис населення", який направлять на розгляд Верховної Ради. Документ передбачає проводити Всеукраїнський перепис населення не рідше від одного разу на 10 років.

За даними Державної служби статистики, у 2020 році в Україні поменшало громадян. Тепер українців 41 мільйон - на 300 тисяч менше, ніж було у 2019 році.

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Уряд оприлюднив результати перепису населення України

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