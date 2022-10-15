Обігрівач зі свічки допоможе зігрітися, якщо не буде опалення та електрики

Через обстріли окупантів по критичній інфраструктурі України та перебої з енергопостачанням та газом, на українців чекає надважка зима. Як обігріти хоча б невелику кімнату за відсутності електроенергії та тепла? Як це можна зробити за допомогою свічки — розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Що робити у ситуації, коли на вулиці холодно, опалення не працює, електричний обігрівач не можна вмикати через небезпеку перевантаження електроліній, або просто це не можливо зробити, бо не має світла? Чи можливий обігрівач без електрики?

Хоча з першу це здається безглуздям, обігріти кімнату без опалення та електрики, допоможуть свічки та звичайні горщики для квітів.

Обігрівач зі свічки — що це таке

Технологію, яка допоможе нагріти приміщення можна назвати "свічковим обігрівачем". Винахідник цієї технології, житель якраз теплого регіону США – каліфорнійський винахідник Дойл Досс (Doyle Doss). Дойл Досса його компанія DOSS Products пропонують оригінальну систему для обігріву - "Kandle Heeter", тобто «Свічковий обігрівач». Дойл Досс не лише придумав цю технологыю, а й налагодив бізнес на своєму винаході та продає оригінальні обігрівачі по 25 доларів за штуку.

На думку винахідник, цей прилад може стати незамінним при відключенні електроенергії, хоча зовнішньо цей лише перевернутий горщик над свічкою. Саме у горщику — прихована особливість системи. Він складається з 3 горщиків різного діаметру, вкладених один в інший і з'єднаних довгим металевим болтом, на який нанизана ціла купа шайб і гайок, що запросто дозволяють зробити отвори звичайних горщиків. Висота обігрівача зі свічки становить близько 23 сантиметрів, а ширина – близько 18 сантиметрів.

Хоча запас енергії у свічці не такий уже й мала, більшість її з гарячим потоком продуктів згоряння розповсюджується у повітрі та лише менша – перетворюється на світло. Горщики над полум'ям свічки накопичують енергію та досить сильно нагріваються, особливо розжарюється центральний стрижень. Після цього тепло повільно передається повітрю всією поверхнею керамічного горщика.

Перш ніж обігрівач зі свічки зможе нормально обігрівати кімнату, потрібно дочекатися, щоб залишкова волога випарувалася з кераміки. На думку містера Досс, це може зайняти 3-4 години, будьте готові. Зберігати прилад потрібно в целофановому пакеті, щоб він не вбирав з повітря вологу.

Такий обігрівач без електрики допоможе підігріти повітря лише на декілька градусів у кімнаті з площею до 20 квадратних метрів. Але хто заважає поставити їх декілька.

Варіант обігрівача зі свічки

Варіант обігрівача зі свічки

Як самостійно зробити обігрівач зі свічки

Для обігрівача потрібно буде взяти:

Декілька квіткових горщиків з глини або кераміки з різним діаметром — від маленького до великого.

Свічки, можна використовувати чайні, дешевші свічки.

Металевий стрижень

Болти.

Горщики вкладають один в одного, після чого з'єднують болтами, між якими розташовується багато гайок

Виготовлення обігрівача зі свчки та горщиків

Як зробити обігрівач зі свічки та горщиків

Внизу ставимо підставку під свічку, як підставку можна використовувати навіть цеглини. Важливо, щоб між свічкою та горщиками був простір, щоб до свічки був доступ повітря, інакше вона не буде горіти. Ну от і все, можна грітися.

Між свічкою та горщиками потрібен простір, щоб було повітря для горіння свічки.

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