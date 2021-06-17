Обіцяла повернути коханого: на Закарпатті "цілителька" виманила в 17-річної дівчини 60 тис. грн

Неповнолітня заради повернення коханого винесла з дому ювелірні прикраси, побутову техніку та гроші.

У м. Мукачево Закарпатської області затримали 33-річну шахрайку, яка обіцяла 17-річній дівчині повернути її коханого. За це неповнолітня віддала жінці 60 тис. грн.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

До правоохоронців звернувся батько потерпілої. Він повідомив, що його дочка виносить з дому гроші, ювелірні прикраси, побутову техніку, електроінструменти, телефони, планшет та інше цінне майно та віддає все 33-річній жінці. Як встановило слідство, підозрювана пообіцяла 17-річній дівчині повернути її хлопця і за це постійно вимагала грошей.

Під час обшуків у помешканні підозрюваної знайшли речі, які належать потерпілим.

Правоохоронці відкрили провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області пенсіонерка віддала майже 16 тис. євро, щоб з її онука зняли пороби.

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