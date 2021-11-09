Обіцяли хорошу зарплату та житло: на Одещині роми незаконно утримували людей у трудовому рабстві

Обіцяли хорошу зарплату та житло: на Одещині роми незаконно утримували людей у трудовому рабстві

Роми обіцяли людям хорошу заробітну плату, харчування та безкоштовне житло.

В Одеській області викрили групу ромів, де власники незаконно експлуатували людей, які опинилися у скрутному становищі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за 8 адресами у селі Старокозаче. Вони виявили 11 чоловіків та 1 жінку, вихідців з різних регіонів України, яких утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці. Наразі потерпілих доставлено у відділ Національної поліції", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Правоохоронці з'ясували, роми підшукували робітників в Одесі серед людей, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. Вербувальники обіцяли хорошу заробітну плату, харчування та безкоштовне житло. Приставши на таку пропозицію, жертви потрапляли у трудове рабство, де під погрозами фізичної розправи виконували польову роботу та роботу з домашнього господарства. Як додають у ДПСУ, під час обшуків виявили близько 300 г речовини рослинного походження, ймовірно, марихуани та засоби для вживання наркотиків.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людей). Встановлюється коло осіб, причетних до вказаного злочину.

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