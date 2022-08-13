Обіцяли "швидкий" розгляд заявок для виїзду на окуповану територію: у Запоріжжі чиновники організували масштабну схему

Чиновники у Запоріжжі організували масштабну корупційну схему, згідно з якою за певну суму у пришвидшених строках оформлювали документи для виїзду на окуповану територію.

Щоденний незаконний прибуток порушників складав 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У травні рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки.

Порядок був ухвалений, аби українці могли безпечно та швидко пересуватися через лінію зіткнення, але окремі "ділки" Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему і отримували немалі кошти за "швидкий та позитивний" розгляд таких заявок.

Для цього вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані.

Для того, аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів. Гроші отримували спеціально залучені посередники.

Працівники ДБР 13 серпня провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. В результаті правоохоронці знайшли чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі.

Крім того, слідчі ДБР затримали одного із посередників "на гарячому" у момент передачі 1400 доларів за "позитивний" розгляд заяви особи. Затриманий обіцяв вирішити питання з оформленням необхідних для виїзду на тимчасово окуповану територію України документів впродовж усього двох днів за "символічну" плату.

Нагадаємо, у Полтаві суддя намагався стати посередником і "вирішити питання" щодо позову у цивільній справі. Однак кошти, які підсудний передавав колезі-судді, порушник привласнив собі.

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