Обіцяли успішно закрити сесію: посадовці одного зі львівських університетів "погоріли" на шаленому хабарі

Один із фігурантів корупційної схеми одержав хабар у розмірі майже 17500 грн, а інший – 4500 грн.

На хабарі загальною сумою 22 тис. грн затримали посадовців одного із львівських університетів. Вони обіцяли студентам успішно "закрити" сесію.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Так правоохоронці викрили та повідомили про підозру декану та заступнику декана факультетів одного із вищих навчальних закладів Львова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, підозрювані вимагали від студентів грошову винагороду за успішне складання заліково-екзаменаційної сесії. Один із фігурантів одержав хабар у розмірі майже 17500 грн, а інший – 4500 грн.

Один із фігурантів корупційної схеми одержав хабар у розмірі майже 17500 грн, а інший – 4500 грн / Фото: Львівська обласна прокуратура

Посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ними неправомірної вигоди. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Нагадаємо, в Одеському театрально-художньому фаховому коледжі звільнили 82-річну викладачку музики та історії мистецтв після того, як студент поскаржився на її викладання російською.

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