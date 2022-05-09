Обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: бійці спецпідрозділу окупантів потрапили в полон ЗСУ і дають свідчення (відео)

Обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: бійці спецпідрозділу окупантів потрапили в полон ЗСУ і дають свідчення (відео)

Російські окупанти, яких мобілізувати у квітні, вже потрапили у полон і дають свідчення.

Полонені зізнаються, що мали на меті заробити гроші, але не встигли толком повоювати, як їх захопили ЗСУ.

Про це вони розповіли СБУ.

За словами полонених, їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання - розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах.

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Насправді виявилося, що усіх "резервістів" відправляли на передову.

"Нам говорили, що нас як "гуманітаріїв" везуть, а виявилося на забій. Багато хто одразу почав писати відмови, принаймні більшість", - розповідає окупант.

На відео – бійці з полку "БАРС 7"(боевой армейский резерв страны) ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

ЗСУ вщент розбили полк окупантів під Золотим Луганської області. Багатьох взяли в полон.

Деякі навіть не встигли зробити жодного пострілу і дуже радіють, що вціліли.

Нагадаємо, у захопленому Херсоні окупанти хочуть змусити ув’язнених воювати проти ЗСУ.

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