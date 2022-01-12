Обіцяли "золоті гори": на Тернопільщині аферисти обдурили жінку на 200 тис. грн

Потерпіла хотіла повернути кошти за ліки та отримати моральну компенсацію.

Жителька одного із сіл Чортківського району Тернопільської області віддала шахраям 200 тис. грн. Вони пообіцяли їй повернути гроші за неефективні ліки.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що вона тривалий час купує ліки через кур’єрську службу. Згодом до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником установи, що займається розслідуванням випадків шахрайств у сфері торгівлі медпрепаратами. Він повідомив 55-річній жительці Тернопільщини, що вона купувала неефективні медичні препарати та пообіцяв їй "золоті гори". Чоловік запевнив, що допоможе повернути втрачені кошти та відсудить моральну компенсацію. Для цього їй потрібно було перерахувати йому 200 тис. грн, що вона і зробила.

Коли аферисти зникли, то потерпіла звернулась до правоохоронців. У поліції встановлюють особи злочинців.

Читайте також: