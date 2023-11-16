Обіцяли "золоті гори": у Тернополі жінка знайшла роботу, де потрібно дивитись відео, і втратила 100 тис. грн

У Тернополі жінка знайшла роботу, де потрібно дивитись відео та залишати коментарі. Як наслідок - вона втратила 100 тис. грн.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними слідства, жінці запропонували "роботу", де потрібно дивитись відео та залишати коментарі. За це невідомі пообіцяли добре їй "золоті гори". "Роботодавці" попросили у працівниці її банківські реквізити і та передала їм інформацію про це.

Згодом із банківської картки потерпілої списали 100 тис. грн. Після цього жінка звернулась до поліції. Правоохоронці розпочали слідство.

У поліції Тернопільської області наголошують, що зараз активно дії подібна шахрайська схема і закликають людей бути обережними.

"Поліцейські закликають жителів області бути обачними, не перераховувати гроші на невідомі рахунки та не надавати реквізити банківських карток. Подбайте про свою фінансову безпеку та бережіть свої заощадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Тернопільській області шахраї, які пообіцяли дівчині платити за перегляд фільмів, вкрали у неї 14 тисяч гривень.

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