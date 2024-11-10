На Буковині чоловіка "нагріли" на купівлі зимових шин: подробиці афери

На Буковині чоловік став жертвою інтернет-шахраїв, втративши 38 тисяч гривень при спробі купити зимові шини.

Про це інформує поліція Чернівецької області.

36-річний місцевий житель звернувся до правоохоронців, повідомивши про шахрайство. Заявник розповів, що мав намір придбати зимові шини для автомобіля, оголошення про продаж яких побачив на онлайн-платформі. Після обговорення умов з продавцем, які здалися йому прийнятними, чоловік перевів гроші на вказаний рахунок. Проте, після цього продавець зник, а товар так і не був доставлений.

Зараз триває кримінальне розслідування за фактом шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують громадянам бути обережними під час онлайн-покупок, радячи користуватися перевіреними сайтами, обговорювати угоди через офіційні чати та не переказувати гроші на сумнівні рахунки.

Нагадаємо, що шахраї в Україні почали діяти за новою схемою з купівлею автівок. Зловмисники особливо активізувались на Сумщині.