Обіцянку виконав всього з тижневою затримкою: Ляшко повідомив, що в Україні зробили понад 10 млн щеплень

Обіцянку виконав всього з тижневою затримкою: Ляшко повідомив, що в Україні зробили понад 10 млн щеплень

За добу 7 вересня провакциновано 149 618 людей.

В Україні станом на 8 вересня зробили понад 10 млн щеплень. Понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей - дві дози вакцини про коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. От нічого не поробиш із цим нашим "після свят"", - написав очільник МОЗ.

Ляшко також зазначив, що ми вийшли на 3,5 млн щеплень на місяць, які ще у травні видавалися нереальними.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я додали, що 149 618 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 вересня 2021 року. Одну дозу отримала 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech - 117 тисяч доз, 18 травня прибуло ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини. Ще 947 тисяч доз Україна має отримати до кінця червня. Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня з Київської області. 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї. Цей препарат Україна отримала безкоштовно у рамках механізму COVAX. Партія препарату - це 367 тисяч доз.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. Так, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

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