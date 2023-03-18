Обіцяв допомогти виїхати з окупації: у Києві затримали шахрая

Київські слідчі затримали 31-річного мешканця Житомирщини, який обіцяв "евакуацію" з тимчасово окупованих територій. Втім, отримавши 50% завдатку, зникав.

Про це повідомили у поліції Києва.

Наголошується, що зловмисник мав двох спільників. Вони розміщували оголошення в Мережі про надання послуг перевезення. Зокрема, обіцяли перевезти людей з інвалідністю, а також гуманітарні та інші вантажі з окупованих територій.

Але, отримавши 50% вартості послуги, "бізнесмени" блокували номери телефонів клієнтів. Від дій зловмисників потерпіло щонайменше вісім осіб.

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють місце перебування його спільників та інших причетних осіб.

Нагадаємо, жителька Одеси отримала 5 років увʼязнення за продаж українським військовим неіснуючого спорядження через соцмережі. Зловмисниця обіцяла відправити товар після переказу на вказану карту грошей. Після отримання грошей вона ніякого товару не відправляла, оскільки нічого не мала.

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