Обіцяв купити телефон та фінансувати усі забаганки: на Одещині дядько ґвалтував свого 13-річного племінника

43-річний чоловік впродовж тривалого часу ґвалтував свого 13-річного племінника.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Також читайте У Хмельницькому дідусь під час дитячого свята вчинив сексуальне насильство над рідною онукою

Чоловіку вже повідомили про підозру у ґвалтуванні дитини. За скоєне йому загрожує покарання позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

"Встановлено, що фігурант вмовив хлопчика вступити з ним в сексуальні зв’язки, а потім робив це регулярно, пообіцявши йому за це придбати телефон, сплатити розваги та виконувати будь-які забаганки. За місцем мешкання правопорушника поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили особисті речі чоловіка та дитини і відібрали в обох біологічні зразки", - розповідаютьу поліції.

43-річному чоловікові повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

Читайте також: