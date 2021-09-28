Обіцяв мільйони доларів та забрати у США: "іноземець" видурив в українки понад 185 тисяч гривень

Потерпіла звернулась до поліції.

Жителька Черкаської області віддала "іноземцю" понад 185 тис. грн, бо чоловік пообіцяв віддати їй на зберігання свою пенсію в розмірі 2 млн дол. та забрати до США.

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Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Із "іноземцем" 37-річна жінка познайомилась в Інтернеті. Чоловік розповів, що у нього є 2 млн доларів пенсії, яку він заробив за 2 роки служби у США і попросив українку зберегти ці гроші у себе. Проте, щоб отримати ці кошти поштою, жінка повинна була переказати іноземцю 185 892 гривень, що вона і зробила. Жінку тоді не збентежив і той факт, що отримувач коштів - це клієнт українського банку. Також чоловік пообіцяв, що згодом приїде в Україну та забере жінку до себе.

"У неї не виникало жодних підозр аж поки, “іноземець з Інтернету” не попросив знову перерахувати майже сто тисяч гривень для, начебто, оформлення документів у поліції пов'язаних із переїздом. Тоді жінка зрозуміла — її ошукали", - повідомили у поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернополі жінка переказала "італійцю" 217 тисяч гривень, бо хотіла зустрітись.

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