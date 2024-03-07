Обіцяв одружитись: на Тернопільщині жінка віддала "американцю" 122 тис. грн, а він зник

Чоловік зник, коли отримав гроші від потерпілої.

У Тернопільській області жінка віддала шахраю 122 тис. грн, бо він пообіцяв їй заміжжя. Проте коли шахрай отримав кошти, то зник.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, жителька одного із сіл Тернопільського району в Інтернеті познайомилась із іноземцем. Чоловік запевняв, що він "громадянин США" та обіцяв потерпілій заміжжя.

Згодом "наречений" заявив, що його мати тяжкохвора та потребує коштів на лікування. Тоді жителька Тернопільщини вирішила допомогти "майбутньому чоловіку" та переказала йому 122 тис. грн.

Після цього "іноземець" зник. Потерпіла звернулась до поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 190 ККУ. Триває слідство.

Нагадаємо, у Тернополі дівчина "розвела" чоловіка на гроші.

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