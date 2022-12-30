Обіцяв показати цуценя: у Дніпрі чоловік викрав двох дітей

Зловмисник, який вже раніше мав проблеми із законом, своєї провини не визнав.

Мешканця м. Дніпра засуджено за незаконне позбавлення волі та викрадення двох малолітніх дітей. Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Дніпропетровської області.

Зловмисник, перебуваючи у під’їзді багатоповерхівки Синельниківського району, підійшов до дівчаток віком чотири та сім років. Під вигаданим приводом показати цуценя він запросив їх до покинутого будинку.

"Погрожуючи побиттям, зв’язав руки старшій дитині. Скориставшись тим, що нападник відволікся, 4-річна дівчинка втекла додому. Вона розповіла про все батькам, які викликали співробітників поліції", - йдеться у повідомленні відомства.

Обвинувачений свою провину не визнав. Однак суд, оцінивши надані ювенальними прокурорами докази, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні.

Чоловік, до речі, раніше мав проблеми із законом.

Нагадаємо, прикордонники Чопського загону на Закарпатті попередили незаконне вивезення дворічної дитини батьком-іноземцем, який викрав її у матері.

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