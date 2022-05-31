Обіцяв "пригнати" машини з-за кордону: на Львівщині арештували киянина, який підірвав авто з 4 людьми

Обіцяв "пригнати" машини з-за кордону: на Львівщині арештували киянина, який підірвав авто з 4 людьми

Чоловіка, який намагався вбити 4 людей, які дали йому гроші для купівлі авто за кордоном, арештували.

Суд обрав запобіжний захід киянину, який намагався гранатою підірвати авто з чотирьма людьми у Львівській області. За замах на вбивство чоловіка арештували без права внесення застави.

Про це сьогодні, 31 червня, повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, 27 травня чоловік намагався вбити чотирьох своїх товаришів. Для цього він залишив у припаркованому автомобілі, де перебували його знайомі, свій рюкзак із гранатою. Після її активації, зловмисник відійшов на безпечну відстань. Внаслідок вибуху четверо людей отримали травми.

Фото: Поліція Львівської області

Підривника затримали і взяли під варту без альтернативи внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як раніше повідомлялось, кілька тижнів тому киянин пропонував своїм знайомим - теж мешканцям Київської області, передати йому по кілька тисяч доларів, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати "клієнтам". 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, а третій - віком 43 роки, передали "ділку" значну суму, проте автомобілів він не придбав, а гроші привласнив.

Зловмисник заявив, що машини найближчим часом мають прибути з-за кордону і разом з майбутніми власниками приїхали на Львівщину зустрічати авто, яких не існує.

Коли всі сіли в автомобіль Mitsubishi, він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, ймовірно Ф-1, яка вибухнула, травмувавши людей, які були у салоні. На щастя, ніхто з них не загинув.

Фото: Львівська обласна прокуратура

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