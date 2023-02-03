Обіцяв відкупити від армії за 5 тис доларів: СБУ спіймала на гарячому посадовця військово-лікарської комісії Міноборони

СБУ викрила керівництво Центральної військово-лікарської комісії Міноборони на одержанні хабарів від ухилянтів.

Служба безпеки України спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони, який налагодив механізм отримання грошей від громадян призовного віку.

Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Правоохоронці дізналися, що посадовець за різні суми хабарів пропонував чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану. Зокрема, співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника.

За цю суму службовець обіцяв призовнику висновок комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Фото: Служба безпеки України

Порушника затримали просто на робочому місці під час одержання другої частини хабаря. Під час обшуків на роботі та вдома у корупціонера правоохоронці виявили великі суми готівки у різних валютах на загальну суму понад 5 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Хмельницькій області також судитимуть працівника військкомату. Він вимагав хабар із призовника за непроходження служби.

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