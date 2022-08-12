Обіцяв "вирішити питання": у Полтаві затримали суддю, який мав передати хабар колезі, але передумав

Суддя у Полтаві намагався стати посередником і "вирішити питання" щодо позову у цивільній справі. Однак кошти, які підсудний передавав колезі-судді, порушник привласнив собі.

Так, полтавський суддя, посилаючись на свої знайомства з іншими суддями, пообіцяв особі, проти якої було розпочато справу, "вирішити це питання" зі своїми колегами за певну суму коштів. Однак коли суддя-порушник отримав відповідну суму, ці кошти він привласнив собі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, суддя запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише заплативши 10 тис. долларів. Проте як з’ясувалося, вказані кошти суддя-порушник і не намагався передати за вирішення питання, а розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, встановлено, що зазначений суддя вніс неправдиві відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, не вказавши інформацію про квартиру та паркомісце у Полтаві, а також автомобіль, якими він безпосередньо користувався, проте право власності було оформлено на його родичів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили начальника районного військкомату, який за гроші обіцяв "звільнити" від мобілізації. До корупційної схеми начальник військкомату залучив місцевого правоохоронця, який був посередником.

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