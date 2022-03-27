Обіцяв вивезти з Чернігова, а натомість зник: поліція затримала перевізника-шахрая

Молодикові вдалося ошукати понад 20 українців.

Правоохоронці затримали молодика, який рекламував послуги перевезення людей з “гарячих точок”у безпечні місця, а натомість залишив людей напризволяще.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.

Зазначається, що чоловік мав розцінки переміщення. Так, на території України вартість була 300-500 гривень. Виїзд за кордон коштував у межах 1500-5000 гривень. Втім, після отримання передплати він зникав.

Зловмисник встиг ошукати понад 20 осіб з усієї України. За свої “послуги” отримав 60 тисяч гривень.

Кіберполіція вийшла на слід шахрая після заяви потерпілих. Люди розповіли, що намагалися виїхати з Чернігова, який потерпає від обстрілів російських окупантів. Втім, після передоплати “перевізник” зник.

Правоохоронці затримали молодика. Наразі “перевізник” розкаюється за свої вчинки. Втім, це не допоможе йому уникнути відповідальності.

Як повідомлялося раніше, 47-річний місцевий мешканець займався пошуком житла для переселенців. Кілька днів тому знайшов оголошення про оренду помешкання на одному зі сайтів. Чоловік зателефонував за вказаним там телефоном і домовився про ціну житла. У Красилові Хмельницької області шахрай видурив у волонтера чотири тисячі гривень. Коли перерахував грші, чоловік зник.

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