Обіцяв влаштувати мобілізованого у тилову частину: у Львові ДБР затримало військового

Військовослужбовець вимагав у мобілізованого три тисячі доларів за допомогу в переведенні його у тилову частину.

Працівники ДБР спільно із СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині, який вимагав у мобілізованого хабар у розмірі три тисячі доларів за допомогу в переведенні його до тилової частини.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшої служби та призначення до військової частини. Той запевнив, що за гроші може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині.

"Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій", - додали працівники ДБР.

Наразі правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабаря.

Тим часом у Росії затримали заступника міністра оборони Шойгу. Тимур Іванов був заарештований за підозрою в отриманні хабаря.

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