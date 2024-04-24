Обіцяв влаштувати мобілізованого у тилову частину: у Львові ДБР затримало військового

Військовослужбовець вимагав у мобілізованого три тисячі доларів за допомогу в переведенні його у тилову частину.
Працівники ДБР спільно із СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ на Львівщині, який вимагав у мобілізованого хабар у розмірі три тисячі доларів за допомогу в переведенні його до тилової частини.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
За інформацією ДБР, чоловік проходив курс базової загальновійськової підготовки в одній з військових частин Рівненської області. Він звернувся до посадовця служби правопорядку консультацією щодо подальшої служби та призначення до військової частини. Той запевнив, що за гроші може домовитися з потрібними людьми про його зарахування до військової частини, яка дислокується на Львівщині або Рівненщині.
"Мовляв, так мобілізований зможе уникнути відправлення до зони бойових дій", - додали працівники ДБР.
Наразі правоохоронці затримали фігуранта після отримання всієї суми хабаря.
Тим часом у Росії затримали заступника міністра оборони Шойгу. Тимур Іванов був заарештований за підозрою в отриманні хабаря.
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