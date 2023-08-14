Обіцяв вплинути на лікарську комісію: на Хмельниччині працівника військкомату затримали на хабарі

У Хмельницькій області працівника військкомату викрили на одержанні 4500 доларів США від військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний отримав від військовозобов’язаного 4500 доларів США. За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності.

Таким чином військовозобов'язаний планував незаконно виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали працівника військкомату під час отримання коштів. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис грн застави, а також відсторонено від посади.

Правоохоронці встановлюють причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, на Одещині у військовій частині побили військового (подробиці, фото).

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