Обіцяють платити їжею: окупанти на тимчасово захоплених територіях пропонують роботу українцям

На окупованих територіях України російські загарбники пропонують місцевим роботу "за їжу".

Серед "вакансій" - прибирання завалів та поховання тіл в окупованих населенних пунктах.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

"В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць. Відтак, ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання. Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям іти у "волонтери". Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. В якості винагороди пропонується "доступ до їжі", - повідомляють у розвідці.

Крім цього, для прибирання окупанти планують залучати "добровольців" безкоштовно.

Нагадаємо, що росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатися додому. Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.

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