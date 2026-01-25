"Обідали майже як друзі": ЗМІ розкрили цікаві подробиці переговорів США, України та Росії в Абу-Дабі

Преговори / © Стів Віткофф у мережі Х

Реклама

У Абу-Дабі протягом п’ятниці та суботи 23-24 січня відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Вони стали новим етапом американських посередницьких зусиль, спрямованих на припинення війни.

Про це пише Axios.

Деталі

Американські чиновники за підсумками зустрічей заявили, що переговори були «продуктивними» та дозволили досягти певного прогресу. За їхніми словами, радники президента США Дональда Трампа вийшли з переговорів із відчуттям обережного оптимізму.

Реклама

Як зазначають у Вашингтоні, ключовим каменем спотикання залишається питання територіального контролю на сході України, однак саме щодо нього, за оцінкою американської сторони, вдалося зменшити розбіжності між Києвом і Москвою.

Переговори проходили на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі російські війська випустили 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів по Києву та інших містах. У цьому контексті він наголосив на необхідності повного виконання домовленостей із президентом США щодо посилення протиповітряної оборони.

За словами американських посадовців, підготовка до тристороннього формату тривала кілька місяців. Важливу роль у цьому відіграли зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Давосі, а також чотиригодинні переговори спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві.

«І Путін, і Зеленський погодилися направити своїх переговірників. Це свідчить про віру в можливість прогресу», — зазначив один з американських чиновників.

Реклама

Під час переговорів в Абу-Дабі сторони обговорювали весь спектр ключових питань: територіальні вимоги Росії на Донбасі, статус Запорізької АЕС, а також можливі кроки з деескалації, які мають продемонструвати реальне завершення війни.

За словами представників США, дискусії проходили без блокувань і зривів. «Ми бачили багато поваги в кімнаті, тому що сторони справді шукали рішення», — зазначив американський посадовець.

Наприкінці другого дня переговорів три команди разом обідали. «Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. У мене з’явилося відчуття надії», — сказав американський чиновник.

Президент Володимир Зеленський після доповіді своєї делегації назвав переговори «конструктивними» та повідомив, що основною темою були можливі параметри припинення війни. Він також підкреслив важливість готовності США здійснювати моніторинг і нагляд за майбутнім безпековим процесом.

Реклама

Водночас українські чиновники застерігають від передчасних висновків. За їхніми словами, попри «значний прогрес», досі не зрозуміло, чи готовий Володимир Путін надати своїм переговірникам повноваження для укладення реальної угоди.

Наступний раунд тристоронніх переговорів планують провести 1 лютого. Вони також пройдуть в Абу-Дабі.

Як повідомлялося, американські посадовці називають зустріч в Абу-Дабі критичним кроком до наступної фази переговорів. У Вашингтоні не виключають, що у разі подальшого прогресу процес може зрештою привести до особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна — уперше за багато років.

Йдеться про те, що переговори можуть бути проведені безпосередньо в Москві або в Києві.

Реклама

«Ми вважаємо, що такі зустрічі мають відбутися перед самітом лідерів. Ми не думаємо, що до цього далеко. Якщо ми й надалі рухатимемося нинішнім шляхом, то прийдемо до цього», — наголосив американський посадовець.