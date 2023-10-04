Обидва дорослих пили: в ДБР повідомили нові подробиці стрілянини в Дніпрі

І чоловік, і жінка, яка перебувала за кермом, мали в крові алкоголь.

Державне бюро розслідувань повідомило нові подробиці про учасників стрілянини в Дніпрі, яка відбулася 29 серпня. Тоді поліцейський застрелив з пістолета чоловіка. Виявилося, що і чоловік, і жінка, яка перебувала за кермом, мали в крові алкоголь.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ексклюзивному коментарі токшоу "Говорить вся країна" на "1+1 Україна".

"Коли ми з вами говоримо про вбитого цивільного громадянина, дійсно, слідство дало інформацію про те, що (і діти безпосередньо, які були в автівці, і цивільна дружина підтвердили) напередодні він випивав і після того сів за кермо. Щодо самої цивільної дружини, то мушу сказати, що в неї також знайдено алкоголь в крові 0,33 (проміле, при дозволених 0,2 проміле – ред.)", – сказала Сапьян.

Нагадаємо, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі сталася стрілянина, під час якої було вбито цивільного чоловіка. Тоді правоохоронці зупинили автівку, в якій перебували жінка, діти та чоловік. Між поліцейськими та цивільним спалахнув конфлікт, чоловік почав агресивно поводитися та жорстоко побив патрульну. Після чого її напарник дістав зброю та декілька разів вистрілив в правопорушника.

Після цього 23-річній учасниці конфлікту з патрульними обрали запобіжний захід. Зазначимо, що вона відмовилася від адвоката та захищала себе сама.

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