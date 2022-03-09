Обидва етапи евакуації з Сум завершилися успішно: вдалося врятувати близько 5000 людей

Обидва етапи евакуації з Сум завершилися успішно: вдалося врятувати близько 5000 людей

За день вдалося евакуюватись близько 5000 людей, виїхали близько 1000 автівок, які вже перебувають у безпеці.

Успішно завершилися обидва етапи евакуації мирних мешканців із Сум до Полтави.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

За день вдалося евакуюватись близько 5000 людей, виїхали близько 1000 автівок, які вже перебувають у безпеці.

Перша колона з 22 автобусів прибула до Полтави. 1 100 іноземних студентів продовжать евакуацію поїздом до Львова. Всі вони в безпеці і отримали харчування. Друга евакуаційна колона з 39 автобусів також прибула на Полтавщину. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти.

Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін додав, що друга колона вночі вже доїхала до Полтави.

"Більшість евакуйованих – жінки та діти. Є також і громадяни Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надаємо прихисток", — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Сумах під час ворожих авіаударів загинув чемпіон України з боротьби самбо.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА розповів про злочини окупантів. Внаслідок авіаудару там загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї родини.